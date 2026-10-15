CNS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CNS hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 44.12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53.27 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.04 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CNS einen Umsatz von 1.87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch