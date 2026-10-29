CNOOC Energy Technology Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CNOOC Energy Technology Services hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte CNOOC Energy Technology Services 0.100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat CNOOC Energy Technology Services im vergangenen Quartal 12.84 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CNOOC Energy Technology Services 11.35 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch