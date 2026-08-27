CNOOC Energy Technology Services legte Quartalsergebnis vor

CNOOC Energy Technology Services präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte CNOOC Energy Technology Services ebenfalls ein EPS von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.

CNOOC Energy Technology Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.33 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch