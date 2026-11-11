CNH Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CNH Industrial hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CNH Industrial 0.060 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat CNH Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 4.36 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch