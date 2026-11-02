CNGR Advanced Material öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CNGR Advanced Material gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das vergangene Quartal hat CNGR Advanced Material mit einem Umsatz von insgesamt 17.11 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.09 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 30.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch