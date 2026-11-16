CNB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CNB hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CNB noch ein Gewinn pro Aktie von 1.01 USD in den Büchern gestanden.

CNB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch