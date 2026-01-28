CNB Financial Aktie 915436 / US1261281075
28.01.2026 01:26:33
CNB Financial Corp. Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - CNB Financial Corp. (CCNE) released earnings for its fourth quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $32,57 million, or $1.10 per share. This compares with $13.99 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, CNB Financial Corp. reported adjusted earnings of $25.85 million or $0.87 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.79 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 45.5% to $86.36 million from $59.36 million last year.
CNB Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32,57 Mln. vs. $13.99 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.66 last year. -Revenue: $86.36 Mln vs. $59.36 Mln last year.
