CNB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CNB liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CNB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CNB ein EPS von 0.650 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch