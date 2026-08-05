CNA Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CNA Financial lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CNA Financial mit einem Umsatz von insgesamt 3.83 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch