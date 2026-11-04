CNA Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CNA Financial hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.48 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.10 Prozent auf 3.82 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch