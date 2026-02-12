CNA Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CNA Financial stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CNA Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3.69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4.69 USD. Im Vorjahr hatte CNA Financial 3.52 USD je Aktie erwirtschaftet.

CNA Financial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14.99 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch