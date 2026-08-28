CMST Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CMST Development lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CMST Development 0.160 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat CMST Development mit einem Umsatz von insgesamt 19.22 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch