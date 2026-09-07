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07.09.2026 06:09:55
CMSA Holding: Neue Transparenz und Dynamik kennzeichnen erstes Semester
Der Halbjahresbericht der CMSA Holding ist neu in seinem Erscheinungsbild. Und neu ist auch die Transparenz mit Blick auf den «Werkstoff» Gold – und wie dessen Preisveränderungen sich im Zahlenwerk […]
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
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