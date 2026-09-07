CMSA Holding: Neue Transparenz und Dynamik kennzeichnen erstes Semester

Der Halbjahresbericht der CMSA Holding ist neu in seinem Erscheinungsbild. Und neu ist auch die Transparenz mit Blick auf den «Werkstoff» Gold – und wie dessen Preisveränderungen sich im Zahlenwerk […]

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