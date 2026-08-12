CMS Info Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CMS Info Systems veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

CMS Info Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5.69 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 6.35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch