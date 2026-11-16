CMS Info Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CMS Info Systems veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.05 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CMS Info Systems 6.50 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch