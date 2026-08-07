CMK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CMK lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CMK 1.12 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CMK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch