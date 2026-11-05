CMK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CMK hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 8.70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CMK 19.83 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.09 Prozent auf 28.85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch