CMI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CMI hat am 15.09.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 INR gegenüber -0.510 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 66.53 Prozent auf 147.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch