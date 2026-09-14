CMI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CMI hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.08 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.220 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 138.0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 11.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CMI 156.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch