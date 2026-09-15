CMI präsentierte Quartalsergebnisse

CMI hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CMI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.400 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 149.6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 50.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CMI 301.3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch