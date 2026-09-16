CMI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CMI hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.

CMI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.400 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CMI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 60.66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 118.5 Millionen INR im Vergleich zu 301.3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch