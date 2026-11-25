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25.11.2026 06:37:00
CMer Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CMer Industries hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.37 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1.02 ILS je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 183.7 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 1.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 180.5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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