CME Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CME Group A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CME Group A ein EPS von 2.49 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.74 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch