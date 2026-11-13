CMC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CMC hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 31.86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CMC 75.29 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14.51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.66 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 174.00 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 164.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 19.33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte CMC 18.26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch