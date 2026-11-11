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11.11.2026 09:21:54
CMA: Fusion McCormick/Unilever Foods könnte Wettbewerb schaden
Von Aimee Look DOW JONES--Die britische Wettbewerbsbehörde CMA ist der Auffassung, dass die Fusion zwischen McCormick und Unilevers Lebensmittelsparte den Wettbewerb im Land beeinträchtigen könnte. Dies teilte die CMA mit, und gab den Unternehmen eine Woche Zeit, um auf die Bedenken einzugehen. Der britischen Competition and Markets Authority zufolge würde ein neuer Konzern für Sossen und Gewürze mit einem Wert von mehr als 65 Milliarden US-Dollar einschliesslich Schulden entstehen; das Vorhaben könnte den Wettbewerb auf einem oder mehreren Märkten im Vereinigten Königreich beeinträchtigen. Die Behörde teilte mit, die Unternehmen hätten nun bis 18. November Zeit, Abhilfemassnahmen vorzulegen, um diese Bedenken möglicherweise auszuräumen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 03:22 ET (08:22 GMT)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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