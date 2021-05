CMA dürfte Investoren-Zusagen bei Walmart-Tochter ASDA-Übernahme akzeptieren

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA teilte mit, dass die Zusagen der Investoren ausreichen dürften, um ihre Bedenken bezüglich der 6,8 Milliarden Pfund schweren Akquisition auszuräumen.

Die Behörde hatte am 20. April die Sorge geäussert, die Transaktion könnte in einigen Teilen des Landes zu höheren Kraftstoffpreisen führen. Konkret sah sie Bedenken hinsichtlich des lokalen Wettbewerbs bei der Lieferung von Kraftstoff für den Strassenverkehr in 36 Gebieten in Grossbritannien und bei der Lieferung von Autogas in einem weiteren Gebiet.

Die Unternehmerbrüder und TDR teilten mit, es gebe "erhebliches Interesse" von potenziellen Käufern an einzelnen ASDA-Standorten. "Wir sind zuversichtlich, dass wir uns in den kommenden Monaten mit geeigneten Betreibern auf einen Verkauf einigen können, um alle identifizierten Standorte zu übernehmen", hiess es in einer per E-Mail versandten Erklärung. Um welche Standorte es geht, könne mit Verweis auf die laufende CMA-Prüfung nicht gesagt werden.

Die CMA hat 40 Tage Zeit, die angebotenen Zusagen zu prüfen, bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft.

Walmart hatte den Verkauf eines Mehrheitsanteils an ASDA an die auf Europa fokussierte Buyout-Firma TDR Capital sowie die britischen Milliardäre und Unternehmerbrüder Mohsin und Zuber Issa am 3. Oktober vereinbart.

LONDON (Dow Jones)