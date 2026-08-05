CM Life Sciences A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CM Life Sciences A stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.60 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 102.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch