CM International Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CM International Spolka Akcyjna Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.29 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CM International Spolka Akcyjna Bearer 0.360 PLN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat CM International Spolka Akcyjna Bearer 2.7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 48.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.2 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch