CM International Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CM International Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.410 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26.93 Prozent auf 2.9 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte CM International Spolka Akcyjna Bearer 4.0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch