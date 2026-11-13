CM Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CM Finance hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CM Finance 3.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch