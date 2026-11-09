Clydestone (Ghana) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clydestone (Ghana) liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clydestone (Ghana) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 GHS ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clydestone (Ghana) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.020 GHS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clydestone (Ghana) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 33.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.4 Millionen GHS. Im Vorjahresviertel waren 2.0 Millionen GHS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch