CLUSTER TECHNOLOGY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CLUSTER TECHNOLOGY äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2.12 JPY gegenüber 6.30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CLUSTER TECHNOLOGY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 290.1 Millionen JPY im Vergleich zu 313.8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch