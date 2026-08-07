Clover Health Investments A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Clover Health Investments A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 USD gegenüber -0.020 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Clover Health Investments A mit einem Umsatz von insgesamt 737.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 54.47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch