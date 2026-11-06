Clover Health Investments A legte Quartalsergebnis vor

Clover Health Investments A lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Clover Health Investments A -0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 748.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 496.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch