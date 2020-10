Cloudflare startet Radar, um neueste Internet-Trends in interaktivem öffentlichen Tool mit Welt zu teilen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, hat heute Cloudflare Radar vorgestellt, ein kostenloses öffentliches Tool, mit dem sich jeder einen Überblick über globale Datenverkehrs- und Sicherheitstrends im Internet verschaffen kann. Cloudflare Radar nutzt das Netzwerk von Cloudflare, das mehr als 25 Millionen Internet-Objekte umfasst und sich über mehr als 200 Städte in über 100 Ländern erstreckt, und ermöglicht den Menschen, auf globale und regionale Trends in den Datenverkehrsmustern zuzugreifen, Veränderungen des Datenverkehrs auf beliebten Websites im Laufe der Zeit zu beobachten und aufkommende Sicherheitsbedrohungen zu überwachen.

"Cloudflare hat eines der weltweit grössten Netzwerke aufgebaut und bietet eine der repräsentativsten Ansichten des Internetverkehrs und der Internetaktivitäten weltweit", sagte Matthew Prince, Co-Founder und CEO von Cloudflare. "Cloudflare Radar ist wie eine Zeitung für das Internet, die die neuesten Schlagzeilen zeigt, sodass jeder verstehen kann, was zu jeder Zeit online passiert. Jedem digitalen Bürger die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was online geschieht, ist Teil unseres Bestrebens, zum Aufbau eines besseren, besser informierten Internets beizutragen."

Mit Cloudflare Radar kann jeder Internet-Trends und Erkenntnisse in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Nutzung leicht erkunden. Jetzt kann jeder auf Cloudflare Radar zugreifen:

Internet-Nachrichten und -Trends: Entdecken Sie die neuesten Online-Trends, einschliesslich der Einführung neuer Technologien, Betriebssysteme und sogar der Geräte, die Menschen in den einzelnen Regionen benutzen.

Entdecken Sie die neuesten Online-Trends, einschliesslich der Einführung neuer Technologien, Betriebssysteme und sogar der Geräte, die Menschen in den einzelnen Regionen benutzen. Trending Domains: Greifen Sie auf eine laufende Liste von weltweit und regional meistbesuchten Websites zu.

Greifen Sie auf eine laufende Liste von weltweit und regional meistbesuchten Websites zu. Datenverkehrsvolumen: Ermitteln Sie das aktuelle Datenverkehrsvolumen im Internet weltweit und nach Region.

Ermitteln Sie das aktuelle Datenverkehrsvolumen im Internet weltweit und nach Region. Aktivität von Angriffen: Identifizieren Sie Einblicke in Angriffsvektoren und -volumen weltweit und nach Region.

Identifizieren Sie Einblicke in Angriffsvektoren und -volumen weltweit und nach Region. Domain-Einsichten: Erfahren Sie mehr über einzelne Domänen, einschliesslich des Datenverkehrs-Ranking einer Domäne, des Erstellungsdatums und ob sie den neuesten Sicherheitsprotokollen folgt.

Erfahren Sie mehr über einzelne Domänen, einschliesslich des Datenverkehrs-Ranking einer Domäne, des Erstellungsdatums und ob sie den neuesten Sicherheitsprotokollen folgt. IP-Einblicke: Hier finden Sie weitere Informationen über spezifische IP-Adressen, einschliesslich ihrer ISP, ihres Herkunftslandes und sogar, ob sie schon einmal mit einem Bot assoziiert war.

Cloudflare Radar ist heute für jedermann verfügbar. Überzeugen Sie sich selbst davon: https://radar.cloudflare.com/

