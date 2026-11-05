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05.11.2026 23:09:00
Cloudflare Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Cloudflare, Inc. (NET) on Thursday reported a wider loss for the third quarter, while revenue surged 39%.
For the third quarter, Cloudflare reported a net loss of $34.1 million, or $0.10 per share, compared with a net loss of $1.3 million, or breakeven per share, in the year-ago quarter.
On an adjusted basis, net income increased to $143.7 million, or $0.38 per share, from $102.6 million, or $0.27 per share, in the prior-year quarter.
Revenue surged 39% to $782.5 million from $562 million a year earlier. Gross margin declined to 71.2% from 74%.
Looking ahead, Cloudflare expects fourth-quarter revenue of $845 million to $846 million and adjusted earnings per share of $0.43.
For fiscal 2026, the company projects revenue of $2.963 billion to $2.964 billion and adjusted earnings per share of $1.35.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Network Associates Inc.
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Analysen zu Network Associates Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.