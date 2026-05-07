Network Associates Aktie US6409381067
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07.05.2026 23:07:03
Cloudflare Q1 Loss Narrows, Announces Outlook For Q2 And FY26
(RTTNews) - Thursday, Cloudflare, Inc. (NET) announced its first-quarter financial results, reporting a net loss of $22.9 million, or $0.07 a share, compared to $38.5 million, or $0.11 a share, in the first quarter of 2025, driven by higher revenue and non-operating income.
Adjusted earnings were $94.0 million, or $0.25 a share, compared to $58.4 million, or $0.16 a share, in the previous year.
Revenue rose to $639.8 million from last year's $479.1 million.
Looking ahead, the company anticipates revenue of $664.0 to $665.0 million, and adjusted net income of $0.27 per share for the second quarter.
It projects total revenue of $2,805.0 to $2,813.0 million, and adjusted earnings of $1.19 to $1.20 per share for the full-year 2026.
During the after-hours trading, NET is falling 13.62 percent, to $221.81 on the NYSE.
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