Cloudflare kündigt Pläne für erste Niederlassung in Frankreich an und investiert so weiterhin in den Erfolg, die Innovation und das Wachstum seiner europäischen Kunden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das seinen Beitrag dazu leistet, das Internet besser zu machen, gab heute bekannt, dass Paris, Frankreich, der Standort seiner vierten Niederlassung in Europa sein und so die wachsende Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterstützen wird. Paris steht nach dem europäischen Hauptsitz des Unternehmens in London und den Niederlassungen in München (Deutschland) und Lissabon (Portugal) für ein wachsendes Cloudflare-Team und den Ausbau der Präsenz in Europa. Das Pariser Team von Cloudflare wird dem Unternehmen helfen, die Bekanntheit der Marke zu steigern, Kunden zu unterstützen und zu gewinnen sowie neue Talente zu rekrutieren. Im Rahmen der Ankündigung begrüsst Cloudflare seinen ersten Leiter für Frankreich, Boris Lecoeur, eine erfahrene Führungskraft aus der Region mit mehr als zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung im Bereich Software und Technologie, der dieses neue Büro und das Team leiten wird.

"Frankreich ist die siebtgrösste Volkswirtschaft und hat die grösste Konzentration von Fortune-Global-500-Unternehmen in Europa. Dies war schon immer eine wichtige Region für uns, und in Paris befindet sich eines der ersten europäischen Rechenzentren, das wir vor fast einem Jahrzehnt in Betrieb genommen haben", sagte Matthew Prince, der Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Aufgabe des in Paris ansässigen Teams wird es sein, sich für diese wachsende Unternehmenslandschaft einzusetzen, näher an unseren Kunden zu sein und unser Geschäft in der Region auszubauen."

Aktuell umfasst das Netzwerk von Cloudflare 78 Städte in der EMEA-Region, darunter drei Städte in Frankreich. Cloudflare investierte erstmals in Frankreich, als das Unternehmen mit seinem Netzwerk im Jahr 2011 nur acht Monate nach seiner Gründung nach Paris expandierte. Mit Rechenzentren in mehr als 200 Städten in über 100 Ländern weltweit baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus, um überall noch näher an den mit dem Internet verbundenen Nutzern zu sein.

Mit mehr als 3,2 Millionen Kunden weltweit gehören die Kunden von Cloudflare in der EMEA-Region den verschiedensten Branchen und Grössenordnungen an. Zu den französischen Kunden zählen Unternehmen wie L'Oréal, Solocal, Criteo, Allianz France und Webedia, Logistikunternehmen wie DPDgroup (Le Groupe La Poste), Bildungseinrichtungen wie INSEAD und renommierte Start-ups wie Back Market, Happn, Wildmoka und Sendinblue. Cloudflare unterhält darüber hinaus Partnerschaften mit einer Reihe von Unternehmen, wie Alter Way, Hardis Group, Smile, SoftwareONE usw., die zum Aufbau eines gemeinsamen Kundenstamms im Land beitragen sollen.

"Zusätzlich zur Sicherung unserer Anwendung mit Cloudflare nutzt Happn Cloudflare Workers für die Bereitstellung unserer Inhalte im richtigen Format für das jeweilige Gerät des Benutzers", sagte Guillaume Durand, Lead Operations Engineer bei Happn. "Dadurch konnten wir unsere Lagerhaltung vereinfachen und die Kosten dafür optimieren."

Cloudflare schützt darüber hinaus gemeinnützige Organisationen wie La Chaîne du Droit und Phaune Radio durch sein Projekt Galileo, eine Initiative, die öffentlichen Interessengruppen von kultureller, künstlerischer oder humanitärer Bedeutung kostenlose Cybersicherheitslösungen zur Verfügung stellt.

"Als gemeinnütziger Radiosender mit Sitz in Paris benötigte Phaune Radio eine Möglichkeit, sich vor den täglichen Cyberangriffen zu schützen und dem enormen Zuwachs an Hörern Rechnung zu tragen, die sich während der Pandemie ein anregendes Hörerlebnis wünschen", sagte Stephane Jourdan, der Mitbegründer von Phaune Radio. "Durch das Projekt Galileo von Cloudflare waren wir in der Lage, um das Zehnfache zu wachsen, ohne uns über Sicherheitsbedrohungen Sorgen machen zu müssen, und wir konnten uns auf das konzentrieren, was wir am besten können – nämlich den Hörern in ganz Frankreich und weltweit gute Sendungen und Podcasts zu präsentieren."

Der erste Leiter von Cloudflare für Frankreich, Boris Lecoeur, wird den Vertrieb und das gesamte Team des Unternehmens in der Region betreuen und leiten. "Unternehmen sind mehr denn je auf das Internet angewiesen, um ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter optimal zu bedienen und abzusichern, und Cloudflare geht bei diesem Wandel voran", sagte Boris Lecoeur, der Leiter für Frankreich von Cloudflare. "Ich bin beeindruckt von dem, was Cloudflare in der EMEA-Region und speziell in Frankreich aufgebaut hat. Ich freue mich sehr darauf, Kunden mit der Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit zu versorgen, auf die sie angewiesen sind, um in der Online-Wirtschaft erfolgreich sein zu können."

Im Laufe des letzten Jahres hat Cloudflare sein EMEA-Team um mehr als 55 Prozent aufgestockt. Aktuell hat Cloudflare ca. 400 Mitarbeiter in der Region. Zu den ersten Tätigkeitsbereichen, die für die Pariser Niederlassung vorerst Priorität haben, gehören Technik, Vertrieb und Partnerschaften, Kundenerfolg und Marketing. Der Standort von Cloudflare in Paris reiht sich in die Liste der anderen weltweiten Niederlassungen in San Francisco (Kalifornien), Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Peking, Singapur, Sydney und Tokio ein.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat die Mission, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) mit Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

