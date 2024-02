Cloudflare-Aktie verzeichnet vorbörslich kräftigen Zuwachs: Anleger beeindruckt von Geschäftszahlen

• Cloudflare mit überzeugender Zahlenvorlage• Analysten loben und sehen "viel Positives"• Cloudflare-Aktie an der NASDAQ mit Kurssprung

Das Cybersicherheits- und Softwareunternehmen Cloudflare mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, hat am Donnerstag überzeugende Zahlen vorgelegt. Im Dezemberquartal verzeichnete das Unternehmen eine "deutliche Verbesserung" bei wichtigen Kennzahlen und konnte die Erwartungen damit übertreffen.

"Aussergewöhnlich starke" Ergebnisse

Auch Cloudflare selbst lobte das "aussergewöhnlich starke" Ergebnis im vierten Quartal. Während der Nettoverlust im Vorjahreszeitraum noch bei 45,9 Millionen US-Dollar bzw. 14 Cent pro Aktie gelegen hatte, hat Cloudflare im abgelaufenen Jahresviertel nur noch 27,9 Millionen US-Dollar bzw. 8 Cent pro Aktie verloren. Auf bereinigter Basis verdiente das US-Unternehmen 15 Cent pro Aktie, was einen Zuwachs gegenüber den 6 Cent im Vorjahr bedeutete. Von FactSet befragte Analysten hatten derweil mit 12 Cent pro Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 363 Millionen US-Dollar, Analysten hatten indes 353 Millionen US-Dollar vorhergesagt.

"Zum Abschluss des Jahres wurde die Stärke unseres Geschäfts durch die starke Dynamik bei Grosskunden, erhebliche Fortschritte im öffentlichen Sektor und das Wachstum bei Cloudflare One angetrieben", zitiert MarketWatch den Vorstandsvorsitzenden Matthew Prince. Das Geschäft laufe "auf Hochtouren".

Auch Piper Sandler-Analyst James Fish lobte den Bericht, es habe "viel Positives" gegeben, zitiert MarketWatch.

Solider Ausblick

Für das laufende Quartal prognostiziert Cloudflare nun einen Umsatz von 372,5 bis 373,5 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 13 Cent. Der FactSet-Konsens lag derweil bei 372 Millionen US-Dollar bzw. 12 Cent pro Aktie.

Auf Jahresbasis rechnet Cloudflare mit einem Umsatz von 1,648 bis 1,652 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte zwischen 58 und 59 Cent liegen. Die von FactSet befragten Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,65 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 54 Cent gerechnet.

Die Entwicklungen "deuten darauf hin, dass der Ausblick für 2024 wahrscheinlich konservativ sein wird, was die Überzeugung stärken wird, dass wir fast am Tiefpunkt angelangt sind und dass ein Wachstum von +30 Prozent nachhaltig ist", so Analyst Fish.

Cloudflare-Aktie setzt zum Höhenflug an

Die Aktie von Cloudflare kletterte an der NASDAQ im Donnerstagshandel als Reaktion auf die Bilanzvorlage zeitweise um rund 9,3 Prozent, beendete den Tag schliesslich noch 8,35 Prozent fester bei 90,31 US-Dollar. Doch auch nach Börsenschluss in den USA ebbte die Begeisterung der Anleger nicht ab: Im vorbörslichen Geschäft geht es zeitweise um weitere 25,65 Prozent nach oben bis auf 113,47 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren.

