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21.08.2026 06:37:00
Cloudberry Clean Energy AS Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cloudberry Clean Energy AS Registered hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered -0.050 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 108.99 Prozent auf 186.0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89.0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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