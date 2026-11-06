Cloudberry Clean Energy AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cloudberry Clean Energy AS Registered hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered 0.280 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 153.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 297.0 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 117.0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch