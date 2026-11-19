Cloudastructure A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Cloudastructure A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6.75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Cloudastructure A im vergangenen Quartal 1.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cloudastructure A 1.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch