Cloud Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cloud Technologies präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.30 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cloud Technologies ein EPS von -0.040 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 18.2 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 53.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch