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05.08.2026 06:37:00
Clorox stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Clorox hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.68 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1.95 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4.81 USD. Im letzten Jahr hatte Clorox einen Gewinn von 6.52 USD je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 6.72 Milliarden USD, gegenüber 7.10 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5.41 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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