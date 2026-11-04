Clorox: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Clorox hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.650 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Clorox 1.91 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch