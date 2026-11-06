Cloetta (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cloetta (B) hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.87 SEK, nach 0.660 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Milliarden SEK – ein Plus von 2.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cloetta (B) 2.18 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch