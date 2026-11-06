Clipper Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Clipper Realty liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clipper Realty die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.140 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 40.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Clipper Realty 37.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch