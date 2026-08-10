CLIP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CLIP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 25.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CLIP ein Ergebnis je Aktie von -34.650 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.38 Prozent auf 619.8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte CLIP 655.1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch