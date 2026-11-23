Clip Money lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 71.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch