CLIP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CLIP gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 9.06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CLIP noch ein Gewinn pro Aktie von 15.16 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 755.7 Millionen JPY – eine Minderung von 2.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 771.5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch